RugbyU: South Africa v Wales teams

Johannesburg, July 1 (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Jul, 2022 ) :South Africa and Wales teams for the first match at Loftus Versfeld stadium in Pretoria on Saturday of a three-Test series: Teams (15-1) South Africa Damian Willemse; Cheslin Kolbe, Lukhanyo Am, Damian de Allende, Makazole Mapimpi; Elton Jantjies, Faf de Klerk; Jasper Wiese, Franco Mostert, Siya Kolisi (capt); Lood de Jager, Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Bongi Mbonambi, Ox Nche Replacements: Malcolm Marx, Steven Kitshoff, Vincent Koch, Salmaan Moerat, Elrigh Louw, Kwagga Smith, Herschel Jantjies, Willie le Roux Coach: Jacques Nienabar (RSA) Wales Liam Williams; Louis Rees-Zammit, George North, Nick Tompkins, Josh Adams; Dan Biggar (capt), Kieran Hardy; Taulupe Faletau, Tommy Reffell, Dan Lydiate; Adam Beard, Will Rowlands; Dillon Lewis, Ryan Elias, Gareth Thomas Replacements: Dewi Lake, Rhys Carre, Tomas Francis, Alun Wyn Jones, Josh Navidi, Tomos Williams, Gareth Anscombe, Owen Watkin Coach: Wayne Pivac (NZL) Referee: Nika Amashukeli (GEO)