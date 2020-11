RugbyU: Wales team to play England in Autumn Nations Cup

(@ChaudhryMAli88)

Cardiff, United Kingdom, (UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Nov, 2020 ) :Wales team to play England in an Autumn Nations Cup international at Parc Y Scarlets, Llanelli, on Saturday (kick-off 1600 GMT): Wales (15-1) Leigh Halfpenny, Louis Rees-Zammit, Nick Tompkins, Johnny Williams, Josh Adams; Dan Biggar, Lloyd Williams; Taulupe Faletau, James Botham, Shane Lloyd-Hughes; Alun Wyn Jones (capt), Jake Ball; Samson Lee, Ryan Elias, Wyn JonesReplacements: Elliot Dee, Rhys Carre, Tomas Francis, Will Rowlands, Aaron Wainwright, Rhys Webb, Callum Sheedy, Owen WatkinCoach: Wayne Pivac (NZL)