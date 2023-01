(@ChaudhryMAli88)

Facts and figures ahead of Saturday's Australian Open women's final (x denotes seeding): Elena Rybakina (KAZ x22) v Aryna Sabalenka (BLR x5) Head-to-head: Sabalenka leads 3-0 Fast facts Elena Rybakina Age: 23 World ranking: 25 prize money: $6,389,853 Career titles: 3 Grand Slam titles: 1 (Wimbledon 2022) Australian Open best: Final (2023) Coach: Stefano Vukov Path to the final: 1st rd: bt Elisabetta Cocciaretto (ITA) 7-5, 6-3 2nd rd: bt Kaja Juvan (SLO) 6-2, 6-1 3rd rd: bt Danielle Collins (USA x13) 6-2, 5-7, 6-2 4th rd: bt Iga Swiatek (POL x1) 6-4, 6-4 Quarter-final: bt Jelena Ostapenko (LAT x17) 6-2, 6-4 Semi-final: bt Victoria Azarenka (BLR x24) 7-6 (7/4), 6-3 Aryna Sabalenka Age: 24 World ranking: 5 Prize money: $12,302,010 Career titles: 11 Grand Slam titles: 0 Australian Open best: Final (2023) Coach: Anton Dubrov Path to the final: 1st rd: bt Tereza Martincova (CZE) 6-1, 6-4 2nd rd: bt Shelby Rogers (USA) 6-3, 6-1 3rd rd: bt Elise Mertens (BEL x26) 6-2, 6-3 4th rd: bt Belinda Bencic (SUI x12) 7-5, 6-2Quarter-final: bt Donna Vekic (CRO) 6-3, 6-2Semi-final: bt Magda Linette (POL) 7-6 (7/1), 6-2