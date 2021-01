Sabalenka reaches career-high world no. 7 after third straight title

Paris, (UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Jan, 2021 ) :Belarusian Aryna Sabalenka climbed to a career-high WTA ranking of seventh on Monday after winning her third straight title at the weekend.

The 22-year-old won the Australian Open warm-up event in Abu Dhabi, beating Veronika Kudermetova 6-2, 6-2 in Wednesday's final.

Sabalenka finished her 2020 campaign with triumphs in Ostrava and Linz and will be one of the favourites for the delayed Australian Open next month.

WTA top 20 1. Ashleigh Barty (AUS) 8,717 points 2. Simona Halep (ROU) 7,255 3.

Naomi Osaka (JPN) 5,780 4. Sofia Kenin (USA) 5,760 5. Elina Svitolina (UKR) 5,260 6. Karolina Pliskova (CZE) 5,205 7. Aryna Sabalenka (BLR) 4,580 (+3) 8. Bianca Andreescu (CAN) 4,555 (-1) 9. Petra Kvitova (CZE) 4,516 (-1) 10. Kiki Bertens (NED) 4,505 (-1) 11. Serena Williams (USA) 4,080 12. Belinda Bencic (SUI) 4,010 13. Victoria Azarenka (BLR) 3,426 14. Johanna Konta (GBR) 3,152 15. Garbine Muguruza (ESP) 3,070 16. Madison Keys (USA) 2,962 17. Iga Swiatek (POL) 2,960 18. Petra Martic (CRO) 2,85019. Elena Rybakina (KAZ) 2,71820. Elise Mertens (BEL) 2,650