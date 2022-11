Saudi Arabia v Mexico World Cup starting line-ups

(@FahadShabbir)

Doha, (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Dec, 2022 ) :Starting line-ups for the World Cup Group C match between Saudi Arabia and Mexico at Lusail Stadium in Doha on Wednesday (kick-off 1900 GMT): Saudi Arabia (3-4-3) Mohammed Al-Owais; Hassan Al-Tambakti, Abdulelah Al-Amri, Ali Al-Bulayhi; Saud Abdelhamid, Ali Al-Hassan; Mohamed Kanno, Sultan Al-Ghannam; Feras Al-Brikan, Salem Al-Dawsari (capt), Saleh Al-Shehri Coach: Herve Renard (FRA) Mexico (4-1-2-3)Guillermo Ochoa (capt); Jorge Sanchez, Cesar Montez, Hector Moreno, Jesus Gallardo; Edson Alvarez, Luis Chavez, Orbelin Pineda; Alexis Vega, Hirving Lozano, Henry MartinCoach: Gerardo Martino (ARG)