Scotland v Papua New Guinea Twenty20 World Cup scoreboard

Muscat, (UrduPoint / Pakistan Point News - 19th Oct, 2021 ) :Scoreboard of the first round match in the Twenty20 World Cup between Scotland and Papua New Guinea in Muscat on Tuesday: Scotland G. Munsey c Siaka b Soper 15 K.

Coetzer b Morea 6 M. Cross c Amini b Atai 45 R. Berrington c Amini b Soper 70 C. MacLeod c Morea b Soper 10 M. Leask run out (Vala/Doriga) 9 C. Greaves c Siaka b Morea 2 M. Watt b Morea 0 J. Davey c Siaka b Morea 0 A.

Evans not out 0 Extras (lb4, nb1, w3) 8 Total (9 wickets, 20 overs) 165 Did not bat: Brad Wheal Fall of wickets: 1-22 (Coetzer), 2-26 (Munsey), 3-118 (Cross), 4-151 (MacLeod), 5-153 (Berrington), 6-158 (Greaves), 7-165 (Leask), 8-165 (Davey), 9-165 (Watt) Bowling: Pokana 4-0-37-0 (w1), Amini 4-0-41-0 (w1), Morea 4-0-31-4 (w1, nb1), Soper 4-0-24-3, Siaka 1-0-8-0, Atai 3-0-20-1 Papua New Guinea (target 166) T.

Ura b Davey 2 L. Siaka c Cross b Wheal 9 A. Vala c Wheal b Evans 18 C. Amini run out (Leask/Cross) 1 S. Bau c Wheal b Greaves 24 S. Atai c Berrington b Davey 2 N. Vanua c Cross b Davey 47 K. Doriga st Cross b Watts 18 C.

Soper c Cross b Davey 16 N. Pokana run out (Evans) 1 K. Morea not out 6 Extras (lb2, w2) 4 Total (all out, 19.3 overs) 148 Fall of wickets: 1-5 (Ura), 2-20 (Siaka), 3-30 (Assad Vala, 4.5 ov), 4-33 (Amini), 5-35 (Atai), 6-67 (Bau), 7-120 (Doriga), 8-128 (Vanua), 9-135 (Pokana), 10-148 (Soper) Bowling: Wheal 4-1-41-1, Davey 3.3-0-18-4, Evans 3-0-22-1, Watt 4-0-23-1 (w1), Leask 2-0-11-0, Greaves 3-0-31-1 (w1) Toss: Scotland result: Scotland beat Papua New Guinea by 17 runs Umpires: Kumar Dharmasena (SRI), Richard Kettleborough (ENG)tv umpire: Ahsan Raza (PAK)Match referee: Ranjan Madugalle (SRI)