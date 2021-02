Sevilla v Borussia Dortmund Champions League starting line-ups

Seville, Spain, (UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Feb, 2021 ) :Starting line-ups for the UEFA Champions League last 16, first leg between Sevilla and Borussia Dortmund at the Ramon Sanchez Pizjuan stadium in Seville on Wednesday (2000 GMT kick-off): Sevilla (4-3-3) Yassine Bounou; Jesus Navas (capt), Jules Kounde, Diego Carlos, Sergio Escudero; Joan Jordan, Fernando, Ivan Rakitic; Suso, Youssef En-Nesyri, Alejandro 'Papu' Gomez Coach: Julen Lopetegui (ESP) Borussia Dortmund (4-3-2-1) Marwin Hitz; Mateu Morey, Manuel Akanji, Mats Hummels, Raphael Guerreiro; Mahmoud Dahoud, Emre Can, Jude Bellingham; Marco Reus (capt), Jadon Sancho; Erling Braut Haaland Coach: Edin Terzic (GER) Referee: Danny Makkelie (NED)