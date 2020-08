Sevilla v Inter Milan Europa League final line-ups

Cologne, Germany, (UrduPoint / Pakistan Point News - 22nd Aug, 2020 ) :Starting line-ups in the UEFA Europa League final between Sevilla and Inter Milan at the Stadion Koln in Cologne on Friday (kick-off 1900 GMT): Sevilla (4-3-3) Yassine Bounou; Jesus Navas (capt), Jules Kounde, Diego Carlos, Sergio Reguilon; Fernando, Joan Jordan, Ever Banega; Suso, Luuk De Jong, Lucas Ocampos Coach: Julen Lopetegui Inter Milan (3-5-2) Samir Handanovic (capt); Diego Godin, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni; Danilo D'Ambrosio, Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Roberto Gagliardini, Ashley Young; Lautaro Martinez, Romelu Lukaku Coach: Antonio Conte Referee: Danny Makkelie (NED)