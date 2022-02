Sporting Lisbon v Manchester City team line-ups

(@ChaudhryMAli88)

Lisbon, (UrduPoint / Pakistan Point News - 16th Feb, 2022 ) :Team line-ups for the Champions League last 16 first leg tie between Sporting Lisbon and Manchester City at the Jose Alvalade Stadium on Tuesday: Sporting Lisbon (3-4-3) Antonio Adan; Ricardo Esgaio, Goncalo Inacio, Sebastian Coates; Pedro Porro, Joao Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis; Pablo Sarabia, Paulinho, Pedro Goncalves Coach: Ruben Amorim (POR) Manchester City (4-3-3) Ederson; John Stones, Ruben Dias, Aymeric Laporte, Joao Cancelo; Rodri, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva; Riyad Mahrez, Phil Foden, Raheem Sterling Coach: Pep Guardiola (ESP) Referee: Srdjan Jovanovic (SRB)