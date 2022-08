Sri Lanka v Afghanistan, Asia Cup T20 scoreboard

Dubai, (UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Aug, 2022 ) :Scoreboard of the opening match in the Asia Cup Twenty20 tournament between Sri Lanka and Afghanistan in Dubai on Saturday: Sri Lanka P. Nissanka c Gurbaz b Naveen 3 K.

Mendis lbw b Farooqi 2 C. Asalanka lbw b Farooqi 0 D. Gunathilaka c Janat b Mujeeb 17 B. Rajapaksa run out (Nabi) 38 W. Hasaranga de Silva c Nabi b Mujeeb 2 D. Shanaka c Gurbaz b Nabi 0 C. Karunaratne b Farooqi 31 M.

Theekshana run out (Oarzai/Gurbaz) 0 M. Pathirana c Zadran b Nabi 5 D. Madushanka not out 1 Extras (lb1, nb1, w4) 6 Total (all out, 19.4 overs) 105 Fall of wickets: 1-3 (Mendis), 2-3 (Asalanka), 3-5 (Nissanka), 4-49 (Gunathilaka), 5-60 (Hasaranga), 6-64 (Shanaka), 7-69 (Rajapaksa), 8-69 (Theekshana), 9-75 (Pathirana), 10-105 (Karunaratne) Bowling: Farooqi 3.

4-1-11-3, Naveen-ul-Haq 3-0-23-1 (nb1), Mujeeb 4-0-24-2, Omarzai 1-0-20-0 (w2), Nabi 4-0-14-2 (w1), Rashid 4-0-12-0 (w1) Afghanistan (target 106) H.

Zazai not out 37 R. Gurbaz b de Silva 40 I. Zadran run out (Theekshana) 15 N. Zadran not out 2 Extras (lb5, w7) 12 Total (2 wickets, 10.1 overs) 106 Did not bat: K. Janat, M. Nabi, R. Khan, A. Omarzai, Naveen-ul-Haq, Mujeeb Ur Rahman, F.

Farooqi Fall of wickets: 1-83 (Gurbaz), 2-103 (Zadran) Bowling: Madushanka 1-0-10-0 (w5), Theekshana 4-0-35-0 (w2), Pathirana 1-0-16-0, Hasaranga 3-0-19-1, Karunaratne 1-0-20-0, Asalanka 0.1-0-1-0 Toss: Afghanistan result: Afghanistan won by eight wickets Umpires: Ahsan Raza (PAK), Anil Chaudhary (IND)tv Umpire: Jayaraman Madanagopal (IND)Match Referee: Jeff Crowe (NZL)