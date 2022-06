Sri Lanka v Australia second ODI scoreboard

Pallekele, Sri Lanka, (UrduPoint / Pakistan Point News - 16th Jun, 2022 ) :Final scoreboard of the second one-day international between Sri Lanka and Australia in Pallekele on Thursday: Sri Lanka D. Gunathilaka c Kuhnemann b Cummins 18 P.

Nissanka c Carey b Kuhnemann 14 K. Mendis c and b Maxwell 36 D. de Silva c Carey b Cummins 34 C. Asalanka c Kuhnemann b Maxwell 13 D. Shanaka c Maxwell b Swepson 34 C. Karunaratne c Cummins b Kuhnemann 18 D.

Wellalage b Cummins 20 J. Vandersay c Carey b Cummins 7 D. Chameera not out 7 M. Theekshana not out 11 Extras (lb5, w3) 8 Total (9 wickets, 47.4 overs - rain ends innings) 220 Fall of wickets: 1-26 (Nissanka), 2-35 (Gunathilaka), 3-96 (De Silva), 4-108 (Mendis), 5-130 (Asalanka), 6-159 (Karunaratne), 7-172 (Shanaka), 8-198 (Vandersay) Bowling: Hazlewood 7-1-26-0, Kuhnemann 10-0-48-2 (w1), Maxwell 10-2-35-2 (w1), Cummins 8.4-0-35-4, Swepson 10-0-58-1 (w1), Labuschagne 2-0-13-0 Australia (DLS target 216 in 43 overs) D.

Warner b de Silva 37 A. Finch lbw b de Silva 14 S. Smith c Theekshana b Chamika 28 T. Head c Asalanka b Wellalage 23 M. Labuschagne c Shanaka b Wellalage 18 A. Carey run out (Chamika) 15 G. Maxwell c Shanaka b Chamika 30 P.

Cummins c Wellalage b Chameera 4 M. Swepson b Karunaratne 2 M. Kuhnemann b Chameera 1 J. Hazlewood not out 4 Extras (lb5, w8) 13 Total (all out, 37.1 overs) 189 Fall of wickets: 1-39 (Finch), 2-62 (Warner), 3-93 (Smith), 4-123 (Head), 5-132 (Labuschagne), 6-170 (Maxwell), 7-177 (Carey), 8-181 (Cummins), 9-185 (Swepson, 10-189 (Kuhnemann) Bowling: Chameera 6.1-0-19-2 (w1), Theekshana 8-0-44-0 (w4), de Silva 6-0-26-2, Vandersay 5-1-23-0, Karunaratne 7-0-47-3 (w3), Wellalage 5-0-25-2 Toss: Australia result: Sri Lanka won by 26 runs Series: Five-match series level at 1-1 Umpires: Kumar Dharmasena (SRI), Raveendra Wimalasiri (SRI) tv Umpire: Ruchira Palliyaguruge (SRI)Match Referee: Ranjan Madugalle (SRI)afp