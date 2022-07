Sri Lanka v Pakistan first Test scoreboard

Galle, Sri Lanka, (UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Jul, 2022 ) :Scoreboard after Pakistan's first innings on day two of the opening Test against Sri Lanka in Galle on Sunday: Sri Lanka 1st innings 222 all out (D.

Chandimal 76, M. Theekshana 38; S. Afridi 4-58) Pakistan 1st innings (overnight 24-2, A. Ali 3, B. Azam 1) A. Shafique lbw b Jayasuriya 13 Imam-ul-Haq lbw b Rajitha 2 A. Ali lbw b Jayasuriya 3 B.

Azam lbw b Theekshana 119 M. Rizwan c Dickwella b R. Mendis 19 S. Agha lbw b Jayasuriya 5 M. Nawaz c Fernando b Jayasuriya 5 S. Afridi lbw b Jayasuriya 0 Y.

Shah c de Silva b Theekshana 18 H. Ali c Chandimal b R.

Mendis 17 N. Shah not out 5 Extras (b5, lb1, nb1, w5) 12 Total (all out, 90.5 overs) 218 Fall of wickets: 1-12 (Imam), 2-21 (Shafique), 3-24 (Azhar), 4-64 (Rizwan), 5-73 (Agha), 6-85 (Nawaz), 7-85 (Shaheen), 8-112 (Yasir), 9-148 (Hasan), 10-218 (Azam) Bowling: Rajitha 11-2-42-1 (w5, nb1), Theekshana 25.5-6-68-2, Jayasuriya 39-10-82-5, R.

Mendis 13-2-18-2, De Silva 2-0-2-0 Toss: Sri Lanka Umpires: Kumar Dharmasena (SRI), Marais Erasmus (RSA)tv Umpire: Rod Tucker (AUS)Match Referee: Jeff Crowe (NZL)