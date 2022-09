Sri Lanka v Pakistan, T20 Asia Cup scoreboard

(@FahadShabbir)

Dubai, Sept 9 (UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Sep, 2022 ) :Scoreboard from the Asia Cup T20 international Super Four between Pakistan and Sri Lanka in Dubai on Friday: Pakistan M. Rizwan c Mendis b Madushan 14 B.

Azam b Hasaranga 30 F. Zaman c Hasaranga b Karunaratne 13 Iftikhar Ahmed b PWH de Silva 13 K. Shah c Nissanka b de Silva 4 M. Nawaz run out (Hsaranga/Mendis) 26 A. Ali b Hasaranga 0 H. Ali c Hasaranga b Theekshana 0 U.

Qadir c Nissanka b Theekshana 3 H. Rauf c de Silva b Madushan 1 M. Hasnain not out 0 Extras (lb1, nb1, w15) 17 Total (all out, 19.1 overs) 121 Fall of wickets: 1-28 (Rizwan), 2-63 (Fakhar), 3-68 (Azam), 4-82 (Khushdil), 5-91 (Iftikhar), 6-91 (Asif), 7-95 (Hasan), 8-110 (Qadir), 9-121 (Nawaz), 10-121 (Rauf) Bowling: Madushanka 4-0-35-0 (nb1, w7), Theekshana 4-0-21-2 (w2), Madushan 2.

1-0-21-2 (w1), De Silva 4-0-18-1, Hasaranga 4-0-21-3, Karunaratne 1-0-4-1 Sri Lanka (target 122) P.

Nissanka not out 55 K. Mendis c Iftikhar b Hasnain 0 D. Gunathilaka c Rizwan b Rauf 0 D. de Silva c Azam b Rauf 9 B. Rajapaksa c Rauf b Qadir 24 D. Shanaka c Hasan b Hasnain 21 W. Hasaranga not out 10 Extras (lb4, nb1) 5 Total (5 wickets, 17 overs) 124 Did not bat: C.

Karunaratne, M. Theekshana, D. Madushanka, P. Madushan Fall of wickets: 1-1 (Mendis), 2-2 (Gunathilaka), 3-29 (De Silva), 4-80 (Rajapaksa), 5-113 (Shanaka) Bowling: Hasnain 3-0-21-2, Rauf 3-0-19-2, Hasan 3-0-25-0, Nawaz 4-0-21-0, Qadir 4-0-34-1 (nb1) Toss: Sri Lanka result: Sri Lanka won by five wickets Umpires: Ahmed Shah Pakteen (AFG), Anil Chaudhary (IND)tv Umpire: Masudur Rahman (BAN)Match Referee: Andy Pycroft (ZIM)