Sri Lanka v West Indies 1st Test scoreboard

Galle, Sri Lanka, (UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Nov, 2021 ) :Scoreboard from the first Test between Sri Lanka and West Indies in Galle on Thursday.

Sri Lanka 1st innings 386 (Karunaratne 147, de Silva 61; Chase 5-83, Warrican 3-87) West Indies 1st innings 230 (Mayers 45; Jayawickrama 4-40, Mendis 3-75) Sri Lanka 2nd innings 191-4 declared (Karunaratne 83, Mathews 69 not out; Warrican 2-42) West Indies second innings Kraigg Brathwaite lbw b Mendis 0 Jermaine Blackwood c Mathews b Embuldeniya 9 Nkrumah Bonner not out 68 Shai Hope b Mendis 3 Roston Chase b Embuldeniya 1 Kyle Mayers lbw b Mendis 2 Jason Holder b Mendis 0 Joshua Da Silva c de Silva b Embuldeniya 54 Rahkeem Cornwall c Lakmal b Jayawickrama 13 Jomel Warrican c Fernando b Embuldeniya 1 Shannon Gabriel c de Silva b Embuldeniya 0 Extras: (b 4, lb 1, w 2, nb 2) 9 Total: (all out, overs 79) 160 Fall of wickets: 1-3 (Brathwaite), 2-11 (Blackwood), 3-14 (Hope), 4-15 (Chase), 5-18 (Mayers), 6-18 (Holder), 7-118 (da Silva), 8-149 (Cornwall), 9-156 (Warrican), 10-160 (Gabriel).

Bowling: Lasith Embuldeniya 29-12-46-5 (nb 2), Ramesh Mendis 31-5-64-4, Praveen Jayawickrama 14-6-28-1, Dhananjaya de Silva 1-0-5-0, Dushmantha Chameera 4-0-12-0 (w 2).

Toss: Sri Lanka result: Sri Lanka win by 187 runs Sri Lanka lead two-match series 1-0 Umpires: Kumar Dharmasena (SRI), Ruchira Palliyaguruge (SRI)Third umpire: Raveendra Wimalasiri (SRI)Match referee: Ranjan Madugalle (SRI)