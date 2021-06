Sweden v Slovakia Euro 2020 starting line-ups

Saint Petersburg, (UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Jun, 2021 ) :Starting line-ups for the Euro 2020 Group E game between Sweden and Slovakia at the Krestovsky Stadium in Saint Petersburg on Friday (1300 GMT): Sweden (4-4-2) Robin Olsen; Ludwig Augustinsson, Victor Lindelof, Marcus Danielson, Mikael Lustig; Emil Forsberg, Albin Ekdal, Kristoffer Olsson, Sebastian Larsson; Alexander Isak, Marcus Berg Coach: Janne Andersson (SWE) Slovakia (4-2-3-1) Martin Dubravka; Tomas Hubocan, Milan Skriniar, Lubomir Satka, Peter Pekarik; Patrik Hrosovsky, Juraj Kucka; Robert Mak, Marek Hamsik (capt), Martin Koscelnik; Ondrej Duda Coach: Stefan Tarkovic (SVK) Referee: Daniel Siebert (GER)