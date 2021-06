Switzerland v Turkey Euro 2020 line-ups

(@FahadShabbir)

Baku, (UrduPoint / Pakistan Point News - 20th Jun, 2021 ) :Starting line-ups for the Euro 2020 Group A game between Switzerland and Turkey at the Olympic Stadium in Baku on Sunday (kick-off 1600 GMT): Switzerland (3-4-1-2) Yann Sommer; Nico Elvedi, Manuel Akanji, Silvan Widmer; Steven Zuber, Remo Freuler, Granit Xhaka (capt), Ricardo Rodriguez; Xherdan Shaqiri; Breel Embolo, Haris Seferovic Coach: Vladimir Petkovic (SUI) Turkey (4-1-4-1): Ugurcan Cakir; Zeki Celik, Caglar Soyuncu, Merih Demiral, Mert Muldur; Kaan Ayhan; Irfan Kahveci, Ozan Tufan, Cengiz Under, Hakan Calhanoglu; Burak Yilmaz (capt) Coach: Senol Gunes (TUR) Referee: Slavko Vincic (SLO)