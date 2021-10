Tennis: ATP and WTA Indian Wells results - 3rd update

Indian Wells, United States, Oct 9 (UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Oct, 2021 ) :results from the ATP and WTA Indian Wells tournament on Friday (x denotes seed): Men 1st rd Alejandro Tabilo (CHI) bt Denis Kudla (USA) 6-1, 7-6 (7/0) Brandon Nakashima (USA) bt Federico Coria (ARG) 6-3, 6-2 Yoshihito Nishioka (JPN) bt Federico Del Bonis (ARG) 6-3, 3-6, 7-6 (7/2) Kevin Anderson (RSA) bt Jordan Thompson (AUS) 7-5, 6-2 Jenson Brooksby (USA) bt Cem Ilkel (TUR) 7-6 (7/5), 6-4 Albert Ramos (ESP) bt Lorenzo Musetti (ITA) 6-1, 6-3 Emil Ruusuvuori (FIN) bt Dominik Koepfer (GER) 6-7 (3/7), 6-2, 6-0 Emilio Gmez (ECU) bt Facundo Bagnis (ARG) 6-3, 6-1 Ernesto Escobedo (USA) bt Holger Rune (DEN) 6-4, 6-1 Jan-Lennard Struff (GER) bt Daniel Galn (COL) 7-6 (7/4), 6-3 Pedro Martnez (ESP) bt Roberto Marcora (ITA) 6-4, 6-0 John Millman (AUS) bt Jack Sock (USA) 7-5, 4-6, 6-3 Aleksandar Vukic (AUS) bt Pablo Andjar (ESP) 7-5, 6-4 Women 2nd rd Petra Kvitova (CZE x7) bt Arantxa Rus (NED) 6-2, 6-2 Victoria Azarenka (BLR x27) bt Magda Linette (POL) 7-5, 3-0 retired Aliaksandra Sasnovich (BLR) bt Emma Raducanu (GBR x17) 6-2, 6-4 Simona Halep (ROM x11) bt Marta Kostyuk (UKR) 7-6 (7/2), 6-1 Jasmine Paolini (ITA) bt Elise Mertens (BEL x14) 3-6, 6-4, 6-4 Sorana Cirstea (ROM x32) bt Misaki Doi (JPN) 6-2, 6-3 Elina Svitolina (UKR x4) bt Tereza Martincova (CZE) 6-2, 7-5 Shelby Rogers (USA) bt Kristna Kucov (SVK) 6-2, 6-2 Irina Begu (ROM) bt Jil Teichmann (SUI x31) 7-5, 6-1 Anastasia Pavlyuchenkova (RUS x9) bt Madison Keys (USA) 6-3, 6-1 Jelena Ostapenko (LAT x24) bt Hsieh Su-Wei (TPE) 6-3, 6-0 Veronika Kudermetova (RUS x25) bt Liudmila Samsonova (RUS) 6-2, 6-3Iga Swiatek (POL x2) bt Petra Martic (CRO) 6-1, 6-3Yulia Putintseva (KAZ) bt Elena Rybakina (KAZ x13) 6-2, 7-6 (7/5)