Tennis: ATP and WTA Indian Wells scores - collated

Indian Wells, United States, Oct 7 (UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Oct, 2021 ) :Scores from the ATP and WTA Indian Wells tournament on Wednesday (x denotes seed): Women 1st rd Arantxa Rus (NED) bt Alycia Parks (USA) 6-0, 6-1 Magda Linette (POL) bt Rebecca Peterson (SWE) 3-6, 6-3, 6-2 Aliaksandra Sasnovich (BLR) bt Mara Camila Osorio (COL) 6-0, 6-4 Marta Kostyuk (UKR) bt Zhang Shuai (CHN) 6-3, 1-6, 6-2 Jasmine Paolini (ITA) bt Mai Hontama (JPN) 6-0, 3-6, 6-2 Sloane Stephens (USA) bt Heather Watson (GBR) 6-7 (5/7), 7-5, 6-1 Misaki Doi (JPN) bt Ann Li (USA) 6-2, 5-7, 7-5 Tereza Martincova (CZE) bt Ashlyn Krueger (USA) 6-2, 7-6 (7/1) Shelby Rogers (USA) bt Anhelina Kalinina (UKR) 7-6 (7/2), 6-2 Irina Begu (ROM) bt Fiona Ferro (FRA) 6-2, 7-6 (7/2) Alize Cornet (FRA) bt Gabriela Ruse (ROM) 6-3, 7-6 (7/5) Madison Keys (USA) bt Kaia Kanepi (EST) 6-0, 7-5 Yulia Putintseva (KAZ) bt Andrea Petkovic (GER) 7-6 (7/2), 6-1 Hsieh Su-Wei (TPE) bt Madison Brengle (USA) 6-1, 7-6 (7/4)Liudmila Samsonova (RUS) bt Kateryna Kozlova (UKR) 6-4, 7-6 (8/6)Petra Martic (CRO) bt Katie Volynets (USA) 6-4, 6-4