Tennis: ATP Cup results

Melbourne, Feb 6 (UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Feb, 2021 ) :results on day four of the 12-team ATP Cup Wednesday at Melbourne Park: Semi-finals Russia 2 Germany 1 Andrey Rublev (RUS) bt Jan-Lennard Struff (GER) 3-6, 6-1, 6-2 Daniil Medvedev (RUS) bt Alexander Zverev (GER) 3-6, 6-3, 7-5 Jan-Lennard Struff/Kevin Krawietz (GER) bt Evgeny Donskoy/Aslan Karatsev (RUS) 6-3, 7-6 (7/2) Italy 3 Spain 0 Fabio Fognini (ITA) bt Pablo Carreno Busta (ESP) 6-1, 1-6, 6-4Matteo Berrettini (ITA) bt Roberto Bautista Agut (ESP) 6-3, 7-5Simone Bolelli/Andrea Vavassori (ITA) bt Pablo Carreno Busta/Marcel Granollers (ESP) walkover