Melbourne, Feb 7 (UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Feb, 2021 ) :results from the final of 12-team ATP Cup Sunday at Melbourne Park: Final Russia 2 Italy 0Andrey Rublev (RUS) bt Fabio Fognini (ITA) 6-1, 6-2Daniil Medvedev (RUS) bt Matteo Berrettini (ITA) 6-4, 6-2