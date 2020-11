Tennis: ATP Finals results

London, (UrduPoint / Pakistan Point News - 22nd Nov, 2020 ) :results on the seventh day of the ATP Finals at London's O2 Arena on Saturday (x denotes seeding): Singles Semi-finals Dominic Thiem (AUT x3) bt Novak Djokovic (SRB x1) 7-5, 6-7 (10/12), 7-6 (7/5) Playing later Rafael Nadal (ESP x2) v Daniil Medvedev (RUS x4) Doubles Semi-finals Wesley Koolhof/Nikola Mektic (NED/CRO x5) bt Marcel Granollers/Horacio Zeballos (ESP/ARG x4) 6-3, 6-4 Playing laterRajeev Ram/Joe Salisbury (USA/GBR x2) v Jurgen Melzer/Edouard Roger-Vasselin (AUT/FRA x7)