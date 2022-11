Turin, Italy, (UrduPoint / Pakistan Point News - 21st Nov, 2022 ) :results from the ATP Finals in Turin on Sunday (x denotes seeding): Final Novak Djokovic (SRB x7) bt Casper Ruud (NOR x3) 7-5, 6-3 DoublesRajeev Ram (USA)/Joe Salisbury (GBR) bt Nikola Mektic (CRO)/Mate Pavic (CRO) 7-6 (7/4), 6-4