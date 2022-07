(@ChaudhryMAli88)

Newport, United States, (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Jul, 2022 ) :results from the first day of the ATP Hall of Fame Open (x denotes seed): 1st rd Jason Kubler (AUS) bt Jordan Thompson (AUS) 6-2, 6-3 Jack Sock (USA) bt Radu Albot (MDA) 6-1, 7-6 (7/2) Steve Johnson (USA) bt Stefan Kozlov (USA) 7-5, 6-3Peter Gojowczyk (GER) bt Ugo Humbert (FRA) 7-5, 6-4afp