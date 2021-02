Tennis: ATP Murray River Open and Great Ocean Road Open results

Melbourne, Feb 5 (UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Feb, 2021 ) :results Friday from the ATP Murray River Open and Great Ocean Road Open at Melbourne Park: Murray River Open 3rd rd Jeremy Chardy (FRA) bt Taylor Fritz (USA x6) 6-2, 6-4 Borna Coric (CRO x4) bt Nick Kyrgios (AUS x13) 6-3, 6-4 Daniel Evans (GBR x8) bt Marcos Giron (USA) 6-4, 7-6 (7/4) Jiri Vesely (CZE) bt Ricardas Berankis (LTU) 6-4, 6-2 Corentin Moutet (FRA) bt James Duckworth (AUS) 7-6 (7/4), 6-4 Great Ocean Road Open 3rd round Thiago Monteiro (BRA) bt Carlos Alcaraz (ESP) 7-6 (7/3), 6-3 Jordan Thompson (AUS x11) bt Mario Vilella (ESP) 6-4, 6-4 Hubert Hurkacz (POL x3) bt Pablo Cuevas (URU) 7-5, 7-5 Stefano Travaglia (ITA) bt Alexander Bublik (KAZ x8) 6-1, 7-5 Miomir Kecmanovic (SRB x7) bt Salvatore Caruso (ITA) 7-6 (7/5), 5-7, 7-5 Jannik Sinner (ITA x4) bt Aljaz Bedene (SLO x13) 7-6 (8/6), 6-2Botic van de Zandschulp (NED) bt Reilly Opelka (USA x6) 7-6 (8/6), 7-6 (7/4)Karen Khachanov (RUS x2) bt Kevin Anderson (RSA) 6-3, 7-6 (7/5).