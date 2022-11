Tennis: ATP Paris Masters results

Paris, Nov 1 (UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Nov, 2022 ) :results from the ATP Paris Masters on Tuesday (x denotes seeding; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): 1st rd Grigor Dimitrov (BUL) bt Botic van de Zandschulp (NED) 7-6 (7/5), 7-6 (7/5) Fabio Fognini (ITA) bt Arthur Fils (FRA) 7-6 (7/5), 6-7 (4/7), 6-2 Hubert Hurkacz (POL x10) bt Adrian Mannarino (FRA) 7-6 (7/5), 6-4 Jack Draper (GBR) bt Arthur Rinderknech (FRA) 6-3, 6-4 Dan Evans (GBR) bt Brandon Nakashima (USA) 6-3, 3-6, 6-4 Corentin Moutet (FRA) bt Borna Coric (CRO) 3-6, 6-3, 6-4 Pablo Carreno Busta (ESP x14) bt Albert Ramos-Vinolas (ESP) 6-3, 6-3 Denis Shapovalov (CAN) bt Francisco Cerundolo (ARG) 6-7 (2/7), 6-3, 6-4 Tommy Paul (USA) bt Roberto Bautista Agut (ESP) 6-4, 6-4 2nd rd Andrey Rublev (x7) bt John Isner (USA) 6-2, 6-3Novak Djokovic (SRB x6) bt Maxime Cressy (USA) 7-6 (7/1), 6-4Casper Ruud (NOR x3) bt Richard Gasquet (FRA) 6-1, 7-6 (9/7)