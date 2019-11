Paris, Nov 1 (UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Nov, 2019 ) :results from the fifth day of the ATP Paris Masters on Friday (x denotes seeding): Quarter-finals Novak Djokovic (SRB x1) bt Stefanos Tsitsipas (GRE x7) 6-1, 6-2 Grigor Dimitrov (BUL) bt Cristian Garin (CHI) 6-2, 7-5Denis Shapovalov (CAN) bt Gael Monfils (FRA x13) 6-2, 6-2afp