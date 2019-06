London, (UrduPoint / Pakistan Point News - 21st Jun, 2019 ) :results from the ATP tournament at Queen's Club on Friday (x denotes seeding): Quarter-finals Felix Auger-Aliassime (CAN x8) bt Stefanos Tsitsipas (GRE x1) 7-5, 6-2 Feliciano Lopez (ESP) bt Milos Raonic (CAN x6) 4-6, 6-4, 7-6 (7/5)Daniil Medvedev (RUS x4) bt Diego Schwartzman (ARG) 6-2, 6-2Gilles Simon (FRA) bt Nicolas Mahut (FRA) 7-6 (7/5), 5-7, 7-6 (7/3)