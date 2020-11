Paris, Nov 6 (UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Nov, 2020 ) :List of qualifiers for the season-ending ATP Tour Finals in London, which gets underway on November 15, after Diego Schwartzman booked the last spot on Friday: Novak Djokovic (SRB) Rafael Nadal (ESP) Dominic Thiem (AUT) Daniil Medvedev (RUS) Stefanos Tsitsipas (GRE) Alexander Zverev (GER)Andrey Rublev (RUS)Diego Schwartzman (ARG)