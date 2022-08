Tennis: ATP Winston-Salem Open results - collated

WinstonSalem, United States, (UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Aug, 2022 ) :results from ATP Winston-Salem Open tournament on Wednesday (x denotes seed, players from Russia and Belarus not allowed to play for their homeland due to Russian invasion of Ukraine): 3rd rd Jack Draper (GBR x13) bt Dominic Thiem (AUT) 6-1, 6-4 Marc-Andrea Huesler (SUI) bt Ilya Ivashka (x11) 7-6 (7/2), 3-6, 7-6 (7/3) Laslo Djere (SRB) bt Jason Kubler (AUS) 7-6 (7/4), 6-7 (9/11), 6-3 Richard Gasquet (FRA) bt Steve Johnson (USA) 6-7 (3/7), 6-4, 6-3 Adrian Mannarino (FRA) bt Albert Ramos (ESP x8) 6-3, 6-3 Maxime Cressy (USA x4) bt Lorenzo Sonego (ITA x14) 6-7 (4/7), 6-2, 7-6 (7/3)Benjamin Bonzi (FRA x10) bt Thiago Monteiro (BRA) 7-5, 6-2Botic van de Zandschulp (NED x2) bt Jaume Munar (ESP x15) 6-3, 6-3