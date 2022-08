Tennis: ATP/WTA Cincinnati Masters results - 4th update

Cincinnati, (UrduPoint / Pakistan Point News - 19th Aug, 2022 ) :results from ATP/WTA Cincinnati Open on Thursday (x denotes seed; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): Men 3rd rd Daniil Medvedev (x1) bt Denis Shapovalov (CAN) 7-5, 7-5 Taylor Fritz (USA x11) bt Andrey Rublev (x6) 6-7 (4/7), 6-2, 7-5 Stefanos Tsitsipas (GRE x4) bt Diego Schwartzman (ARG x13) 6-3, 6-3 John Isner (USA) bt Sebastian Korda (USA) 7-6 (7/3), 1-6, 7-6 (7/4) Borna Coric (CRO) bt Roberto Bautista (ESP x15) 6-2, 6-3 Women 3rd rd Madison Keys (USA) bt Iga Swiatek (POL x1) 6-3, 6-4 Elena Rybakina (KAZ) bt Alison Riske (USA) 6-2, 6-4 Ajla Tomljanovic (AUS) bt Veronika Kudermetova 3-6, 7-6 (7/4), 6-3 Petra Kvitova (CZE) bt Ons Jabeur (TUN x5) 6-1, 4-6, 6-0 Jessica Pegula (USA x7) bt Emma Raducanu (GBR x10) 7-5, 6-4Caroline Garcia (FRA) bt Elise Mertens (BEL) 6-4, 7-5Zhang Shuai (CHN) bt Anett Kontaveit (EST x2) 2-6, 6-4, 6-4