Tennis: ATP/WTA Cincinnati results - 2nd update

Cincinnati, (UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Aug, 2019 ) :results on Monday in the WTA/ATP Cincinnati Masters (x-denotes seeding): Men 1st rd Sam Querrey (USA) bt Pierre-Hugues Herbert (FRA) 7-6 (7/2), 7-6 (7/1) Lucas Pouille (FRA) bt Denis Kudla (USA) 6-3, 7-6 (8/6) Juan Ignacio Londero (ARG) bt Matteo Berrettini (ITA) 7-6 (7/3), 6-3 Miomir Kecmanovic (SRB) bt Flix Auger-Aliassime (CAN) 6-3, 6-3 Radu Albot (MDA) bt Marin Cilic (CRO x14) 6-4, 7-6 (8/6) Richard Gasquet (FRA) bt Andy Murray (SCO) 6-4, 6-4 Yoshihito Nishioka (JPN) bt Jordan Thompson (AUS) 7-5, 5-7, 6-4 Guido Pella (ARG) bt Casper Ruud (NOR) 7-5, 7-6 (7/4) Adrian Mannarino (FRA) bt Christian Garn (CHI) 6-4, 6-1 Women 1st rd Aryna Sabalenka (BLR x9) bt Petra Martic (CRO) 6-1, 6-4 Maria Sakkari (GRE) bt Camila Giorgi (ITA) 6-3, 6-0 Veronika Kudermetova (RUS) bt Bernarda Pera (USA) 6-2, 6-3 Yulia Putintseva (KAZ) bt Jelena Ostapenko (LAT) 6-2, 6-7 (3/7), 6-3 Venus Williams (USA) bt Lauren Davis (USA) 7-5, 6-2 Elise Mertens (BEL) bt Caty McNally (USA) 7-5, 6-0Aliaksandra Sasnovich (BLR) bt Astra Sharma (AUS) 6-1, 4-6, 6-1afp