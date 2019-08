Tennis: ATP/WTA Cincinnati results - 2nd update

Cincinnati, (UrduPoint / Pakistan Point News - 15th Aug, 2019 ) :results on Wednesday in the WTA/ATP Cincinnati Masters (x-denotes seeding): Men 2nd rd Richard Gasquet (FRA) bt Federico Delbonis (ARG) 7-5, 7-6 (7/1) Yoshihito Nishioka (JPN) bt Kei Nishikori (JPN x6) 7-6 (7/2), 6-4 Alex De Minaur (AUS) bt Reilly Opelka (USA) 7-6 (7/3), 6-4 Women 2nd rd Aryna Sabalenka (BLR x9) bt Zheng Saisai (CHN) 6-4, 6-3 Karolina Pliskova (CZE x3) bt Wang Yafan (CHN) 6-1, 6-3 Rebecca Peterson (SWE) bt Veronika Kudermetova (RUS) 2-6, 7-5, 6-2 Donna Vekic (CRO) bt Victoria Azarenka (BLR) 6-2, 7-5Simona Halep (ROM x4) bt Ekaterina Alexandrova (RUS) 3-6, 7-5, 6-4Elina Svitolina (UKR x7) bt Elise Mertens (BEL) 6-4, 6-1