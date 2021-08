Tennis: ATP/WTA Cincinnati results - 3rd update

Cincinnati, (UrduPoint / Pakistan Point News - 21st Aug, 2021 ) :results on Friday in the ATP/WTA Cincinnati Masters (x denotes seeded player): Men Quarter-finals Daniil Medvedev (RUS x1) bt Pablo Carreo-Busta (ESP x7) 6-1, 6-1 Andrey Rublev (RUS x4) bt Benot Paire (FRA) 6-2, 3-6, 6-3 Alexander Zverev (GER x3) bt Casper Ruud (NOR x8) 6-1, 6-3 Stefanos Tsitsipas (GRE x2) bt Flix Auger-Aliassime (CAN x12) 6-2, 5-7, 6-1 Women Quarter-finals Ashleigh Barty (AUS x1) bt Barbora Krejckov (CZE x9) 6-2, 6-4Angelique Kerber (GER) bt Petra Kvitova (CZE x11) 6-4, 3-3, retiredJil Teichmann (SUI) bt Belinda Bencic (SUI x10) 6-3, 6-2