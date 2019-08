Tennis: ATP/WTA Cincinnati results - 3rd update

(@FahadShabbir)

Cincinnati, (UrduPoint / Pakistan Point News - 16th Aug, 2019 ) : results on Thursday in the WTA/ATP Cincinnati Masters (x-denotes seeding): Men 3rd rd Daniil Medvedev (RUS x9) bt Jan-Lennard Struff (GER) 6-2, 6-1 Roberto Bautista Agut (ESP x11) bt Miomir Kecmanovic (SRB) 6-1, 6-2 Richard Gasquet (FRA) bt Diego Schwartzman (ARG) 7-6 (8/6), 6-3 Yoshihito Nishioka (JPN) bt Alex De Minaur (AUS) 7-5, 6-4 David Goffin (BEL x16) bt Adrian Mannarino (FRA) 7-6 (8/6), 6-2 Women 3rd rd Ashleigh Barty (AUS x1) bt Anett Kontaveit (EST) 4-6, 7-5, 7-5 Maria Sakkari (GRE) bt Aryna Sabalenka (BLR x9) 6-7 (4/7), 6-4, 6-4Karolina Pliskova (CZE x3) bt Rebecca Peterson (SWE) 7-5, 6-4Venus Williams ( USA ) bt Donna Vekic (CRO) 2-6, 6-3, 6-3

