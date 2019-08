Tennis: ATP/WTA Cincinnati results

Cincinnati, (UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Aug, 2019 ) :results on Tuesday in the WTA/ATP Cincinnati Masters (x-denotes seeding): Men 1st round Stanislas Wawrinka (SUI) bt Grigor Dimitrov (BUL) 5-7, 6-4, 7-6 (7/4) Andrey Rublev (RUS) bt Nikoloz Basilashvili (GEO x15) 6-7 (4/7), 6-4, 6-2 Benoit Paire (FRA) bt Fernando Verdasco (ESP) 6-4, 0-0 abandoned Frances Tiafoe (USA) bt Gael Monfils (FRA) 7-6 (9/7), 6-3 David Goffin (BEL x16) bt Taylor Fritz (USA) 6-4, 4-6, 6-4 Women 1st round Anett Kontaveit (EST) bt Angelique Kerber (GER x13) 7-6 (9/7) 6-2 Saisai Zheng (CHN) bt Viktoria Kuzmova (SVK) 6-3, 6-1 Donna Vekic (CRO) bt Katerina Siniakova (CZE) 6-4, 6-3Victoria Azarenka (BLR) bt Belinda Bencic (SUI x12) 6-4, 1-0 abandonedEkaterina Alexandrova (RUS) bt Carla Suarez (ESP) 6-4, 6-1