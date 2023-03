Tennis: ATP/WTA Indian Wells Masters results - 2nd update

(@ChaudhryMAli88)

Indian Wells, United States, (UrduPoint / Pakistan Point News - 11th Mar, 2023 ) :results on Friday at the Indian Wells WTA and ATP Masters 1000 tennis tournament (x denotes seeded player): Men 2nd rd Ilya Ivashka (BLR) bt Botic van de Zandschulp (NED x28) 7-5, 3-2 retired Emil Ruusuvuori (FIN) bt Roberto Bautista (ESP x22) 7-6 (7/5), 6-2 Alexander Zverev (GER x12) bt Pedro Cachn (ARG) 6-3, 6-1 Karen Khachanov (RUS x13) bt Oscar Otte (GER) 6-3, 6-3 Alejandro Davidovich Fokina (ESP x23) bt Wu Yibing (CHN) 6-4, 6-1 Christian Garn (CHI) bt Yoshihito Nishioka (JPN x29) 6-4, 6-0 Casper Ruud (NOR x3) bt Diego Schwartzman (ARG) 6-2, 6-3 Ugo Humbert (FRA) bt Denis Shapovalov (CAN x25) 7-5, 6-4 Cameron Norrie (GBR x10) bt Wu Tung-lin (TPE) 6-2, 6-4 Jason Kubler (AUS) bt Grigor Dimitrov (BUL x21) 2-6, 7-6 (7/5), 3-0 retired Alejandro Tabilo (CHI) bt Maxime Cressy (USA x32) 7-6 (7/3), 7-6 (15/13) Jordan Thompson (AUS) bt Stefanos Tsitsipas (GRE x2) 7-6 (7/0), 4-6, 7-6 (7/5) Women 2nd rd Maria Sakkari (GRE x7) bt Shelby Rogers (USA) 2-6, 6-4, 6-0 Anhelina Kalinina (UKR x27) bt Linda Fruhvirtov (CZE) 4-6, 6-4, 7-5 Veronika Kudermetova (RUS x11) bt Anna Blinkova (RUS) 6-3, 6-4 Petra Kvitova (CZE x15) bt Elizabeth Mandlik (USA) 6-1, 7-5 Jelena Ostapenko (LAT x24) bt Aliaksandra Sasnovich (BLR) 7-5, 3-6, 6-2 Anastasia Potapova (RUS x26) bt Xiyu Wang (CHN) 4-6, 7-6 (7/4), 6-2 Coco Gauff (USA x6) bt Cristina Bucsa (ESP) 6-2, 6-4 Rebecca Peterson (SWE) bt Zhang Shuai (CHN x22) 3-0 retired Jil Teichmann (SUI) bt Belinda Bencic (SUI x9) 3-6, 6-3, 6-3 Barbora Krejckov (CZE x16) bt Dayana Yastremska (UKR) 6-1, 6-2Lesia Tsurenko (UKR) bt Donna Vekic (CRO x29) 2-6, 6-2, 6-2Aryna Sabalenka (BLR x2) bt Evgeniya Rodina (RUS) 6-2, 6-0