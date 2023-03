Tennis: ATP/WTA Indian Wells results

Indian Wells, United States, (UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Mar, 2023 ) :results on Thursday in the WTA and ATP Masters 1000 hard court tennis tournament in Indian Wells, California (x denotes seeded player) Men 1st rd Jack Draper (GBR) bt Leandro Riedi (SUI) 6-1, 6-1 Jan-Lennard Struff (GER) bt Quentin Halys (FRA) 1-6, 6-3, 6-3 Stanislas Wawrinka (SUI) bt Aleksandar Vukic (AUS) 6-4, 1-6, 6-1 Mackenzie McDonald (USA) bt Filip Krajinovic (SRB) 6-3, 6-0 Women 1st rd Katerina Siniakov (CZE) bt Jule Niemeier (GER) 7-5, 6-4Dalma Glfi (HUN) bt Danielle Collins (USA) 6-4, 6-4Varvara Gracheva (RUS) bt Ysaline Bonaventure (BEL) 6-2, 6-2