Tennis: ATP/WTA Indian Wells results - 2nd update

Indian Wells, United States, (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Mar, 2023 ) :results on Saturday in the Indian Wells WTA and ATP Masters 1000 hard court tennis tournament (x denotes seeded player): Men 2nd rd Tallon Griekspoor (NED x31) bt Guido Pella (ARG) 7-6 (7/3), 7-6 (7/4) Jack Draper (GBR) bt Daniel Evans (GBR x24) 6-4, 6-2 Andy Murray (SCO) bt Radu Albot (MDA) 6-4, 6-3 Tommy Paul (USA x17) bt Jan-Lennard Struff (GER) 6-3, 6-3 Francisco Cerundolo (ARG x27) bt Jack Sock (USA) 4-6, 6-3, 6-4 Flix Auger-Aliassime (CAN x8) bt Pedro Martnez (ESP) 7-6 (7/5), 6-4 Taylor Fritz (USA x4) bt Ben Shelton (USA) 4-6, 6-4, 6-3 Alex Molcan (SVK) bt Borna Coric (CRO x18) 6-3, 6-3 Mrton Fucsovics (HUN) bt Alex De Minaur (AUS x16) 6-4, 6-2 Jannik Sinner (ITA x11) bt Richard Gasquet (FRA) 6-3, 7-6 (7/2) Stanislas Wawrinka (SUI) bt Miomir Kecmanovic (SRB x26) 7-6 (10/8), 6-4 Women 2nd rd Iga Swiatek (POL x1) bt Claire Liu (USA) 6-0, 6-1 Emma Raducanu (GBR) bt Magda Linette (POL x20) 7-6 (7/3), 6-2 Beatriz Haddad Maia (BRA x13) bt Katerina Siniakov (CZE) 5-7, 7-6 (7/4), 6-3 Bernarda Pera (USA) bt Liudmila Samsonova (RUS x12) 2-6, 7-6 (10/8), 7-6 (8/6) Leylah Fernandez (CAN x30) bt Emma Navarro (USA) 6-2, 6-4 Caroline Garcia (FRA x5) bt Dalma Glfi (HUN) 6-1, 6-7 (4/7), 6-4 Markta Vondrousov (CZE) bt Marie Bouzkov (CZE x28) 6-1, 6-1 Karolna Muchov (CZE) bt Victoria Azarenka (BLR x14) 7-6 (7/1), 6-3Varvara Gracheva (RUS) bt Petra Martic (CRO x25) 6-3, 6-2Daria Kasatkina (RUS x8) bt Tatjana Maria (GER) 6-2, 6-1