Tennis: ATP/WTA Madrid Open results - 2nd update

Madrid, May 4 (UrduPoint / Pakistan Point News - 4th May, 2022 ) :results from the ATP/WTA Madrid Open on Tuesday (x denotes seeding -- players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of Russia or Belarus until further notice): Men 1st rd Hubert Hurkacz (POL x12) bt Hugo Dellien (BOL) 7-5, 6-7 (11/13), 6-3 Miomir Kecmanovic (SRB) bt Alexander Bublik (KAZ) 6-4, 7-5 Botic van de Zandschulp (NED) bt Pablo Carreno Busta (ESP x16) 6-7 (6/8), 7-6 (7/1), 6-3 Roberto Bautista Agut (ESP x17) bt Jenson Brooksby (USA) 6-0, 6-2 Cristian Garin (CHI) bt Frances Tiafoe (USA) 6-1, 6-3 Sebastian Korda (USA) bt Reilly Opelka (USA x15) 6-3, 7-5 Marin Cilic (CRO) bt Albert Ramos-Vinolas (ESP) 6-3, 3-6, 6-4 2nd rd Novak Djokovic (SRB x1) bt Gael Monfils (FRA) 6-3, 6-2 Carlos Alcaraz (ESP x7) bt Nikoloz Basilashvili (GEO) 6-3, 7-5 Andrey Rublev (x6) bt Jack Draper (GBR) 2-6, 6-4, 7-5 Women 3rd rd Jil Teichmann (SUI) bt Elena Rybakina (KAZ x16) 6-3, 6-1 Anhelina Kalinina (UKR) bt Emma Raducanu (GBR x9) 6-2, 2-6, 6-4Sara Sorribes Tormo (ESP) bt Daria Kasatkina 6-4, 1-6, 6-3Jessica Pegula (USA x12) bt Bianca Andreescu (CAN) 7-5, 6-1