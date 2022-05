Tennis: ATP/WTA Madrid Open results -- collated

(@ChaudhryMAli88)

Madrid, May 3 (UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd May, 2022 ) :results from the ATP/WTA Madrid Open on Monday (x denotes seeding -- players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of Russia or Belarus until further notice): Men 1st rd Lucas Pouille (FRA) bt Karen Khachanov 6-3, 6-4 Gael Monfils (FRA) bt Carlos Gimeno Valero (ESP) 6-3, 6-0 Alejandro Davidovich Fokina (ESP) bt Lloyd Harris (RSA) 7-5, 6-3 Dusan Lajovic (SRB) bt Borna Coric (CRO) 6-3, 4-6, 6-4 David Goffin (BEL) bt Aslan Karatsev 6-2, 7-5 Cameron Norrie (GBR x9 bt Kwon Soon-woo (KOR) 7-5, 7-5 Nikoloz Basilashvili (GEO) bt Fabio Fognini (ITA) 7-5, 6-4 Diego Schwartzman (ARG x13) bt Benoit Paire (FRA) 6-2, 6-7 (5/7), 6-1 Alex de Minaur (AUS) bt Pedro Martinez (ESP) 7-6 (7/2), 1-6, 6-3 Lorenzo Musetti (ITA) bt Ilya Ivashka 2-6, 6-3, 7-5 Jannik Sinner (ITA x10) bt Tommy Paul (USA) 6-7 (4/7), 7-6 (7/4), 6-3 Andy Murray (GBR) bt Dominic Thiem (AUT) 6-3, 6-4 Grigor Dimitrov (BUL) bt Maxime Cressy (USA) 6-2, 7-6 (7/4) Denis Shapovalov (CAN x14) bt Ugo Humbert (FRA) 7-6 (7/1), 6-3 Women 3rd rd Ons Jabeur (TUN x8) bt Belinda Bencic (SUI x11) 6-2, 3-6, 6-2 Simona Halep (ROM) bt Coco Gauff (USA x14) 6-4, 6-4Ekaterina Alexandrova bt Marie Bouzkova (CZE) 6-7 (4/7), 6-0, 7-5Amanda Anisimova (USA) bt Victoria Azarenka (x15) 6-1, 6-4