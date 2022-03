Tennis: ATP/WTA Miami Open results - 1st update

Miami, (UrduPoint / Pakistan Point News - 30th Mar, 2022 ) :results from ATP/WTA Miami Open on Tuesday (x denotes seed; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of Russia or Belarus until further notice): Men 4th rd Daniil Medvedev (x1) bt Jenson Brooksby (USA) 7-5, 6-1 Hubert Hurkacz (POL x8) bt Lloyd Harris (RSA) 7-6 (7/3), 6-2 Jannik Sinner (ITA x9) bt Nick Kyrgios (AUS) 7-6 (7/3), 6-3 Francisco Cerundolo (ARG) bt Frances Tiafoe (USA x28) 6-7 (2/7), 7-6 (7/3), 6-2 Casper Ruud (NOR x6) bt Cameron Norrie (GBR x10) 6-3, 6-4 Alexander Zverev (GER x2) bt Thanasi Kokkinakis (AUS) 6-4, 6-4 Women Quarter-finalsBelinda Bencic (SUI x22) bt Daria Saville (AUS) 6-1, 6-2Naomi Osaka (JPN) bt Danielle Collins (USA x9) 6-2, 6-1