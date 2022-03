Tennis: ATP/WTA Miami Open results - collated

Miami, (UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Mar, 2022 ) :results from ATP/WTA Miami Open on Friday (x denotes seed; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of Russia or Belarus until further notice): Men 2nd rd Nick Kyrgios (AUS) bt Andrey Rublev 6-3, 6-0 Fabio Fognini (ITA x31) bt Taro Daniel (JPN) 6-7 (1/7), 6-2, 7-6 (7/5) Pablo Carreo-Busta (ESP x17) bt David Goffin (BEL) 6-3, 6-2 Jannik Sinner (ITA x9) bt Emil Ruusuvuori (FIN) 6-4, 3-6, 7-6 (10/8) Francisco Cerundolo (ARG) bt Reilly Opelka (USA x16) 6-1, 3-1, retired Gael Monfils (FRA x22) bt Oscar Otte (GER) 7-6 (11/9), 6-1 Frances Tiafoe (USA x28) bt Brandon Nakashima (USA) 3-6, 7-6 (7/5), 6-4 Juan Manuel Cerundolo (ARG) bt Kevin Anderson (RSA) 7-6 (9/7), 3-6, 6-3 Casper Ruud (NOR x6) bt Henri Laaksonen (SUI) 6-1, 6-2 Alexander Bublik (KAZ x30) bt Daniel Galn (COL) 6-7 (7/9), 6-3, 6-4 Hugo Gaston (FRA) bt John Isner (USA x20) 7-6 (7/5), 6-4 Cameron Norrie (GBR x10) bt Jack Draper (GBR) 7-6 (7/5), 6-4 Thanasi Kokkinakis (AUS) bt Diego Schwartzman (ARG x13) 4-6, 7-6 (7/3), 6-4 Denis Kudla (USA) bt Lorenzo Sonego (ITA x19) 3-6, 7-6 (7/5), 6-4 Mackenzie McDonald (USA) bt Grigor Dimitrov (BUL x26) 6-1, 6-4 Alexander Zverev (GER x2) bt Borna Coric (CRO) 6-4, 3-6, 6-3 Women 2nd rd Paula Badosa (ESP x5) bt Marie Bouzkov (CZE) 7-5, 7-5 Yulia Putintseva (KAZ) bt Lesya Tsurenko (UKR) 6-3, 4-6, 7-5 Linda Fruhvirtov (CZE) bt Elise Mertens (BEL x20) 7-5, 2-6, 6-1 Victoria Azarenka bt Ekaterina Alexandrova 6-4, 2-6, 7-6 (7/5) Jessica Pegula (USA x16) bt Sloane Stephens (USA) 6-1, 6-4 Elena Rybakina (KAZ x17) bt Gabriela Ruse (ROM) 6-4, 7-5 Anhelina Kalinina (UKR) bt Madison Keys (USA x26) 3-6, 6-3, 6-4 Beatriz Haddad Maia (BRA) bt Maria Sakkari (GRE x4) 4-6, 6-1, 6-2 Lauren Davis (USA) bt Storm Sanders (AUS) 6-4, 6-1 Petra Kvitova (CZE x28) bt Clara Burel (FRA) 6-1, 3-6, 6-3 Veronika Kudermetova bt Dalma Glfi (HUN) 5-1, retired Shelby Rogers (USA) bt Jelena Ostapenko (LAT x10) 6-3, 7-6 (7/0) Coco Gauff (USA x14) bt Wang Qiang (CHN) 7-5, 6-4 Zhang Shuai (CHN) bt Sorana Cirstea (ROM x24) 6-1, 6-1Madison Brengle (USA) bt Liudmila Samsonova 6-4, 6-0Iga Swiatek (POL x2) bt Viktorija Golubic (SUI) 6-2, 6-0