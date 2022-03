Tennis: ATP/WTA Miami Open results - collated

Miami, (UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Mar, 2022 ) :results from ATP/WTA Miami Open on Saturday (x denotes seed; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of Russia or Belarus until further notice): Men 2nd rd Daniil Medvedev (x1) bt Andy Murray (SCO) 6-4, 6-2 Carlos Alcaraz (ESP x14) bt Martin Fucsovics (HUN) 6-3, 6-2 Stefanos Tsitsipas (GRE x3) bt JJ Wolf (USA) 6-4, 6-7 (5/7), 6-1 Lloyd Harris (RSA) bt Denis Shapovalov (CAN x12) 6-3, 6-4 Marin Cilic (CRO x21) bt Alexei Popyrin (AUS) 6-0, 6-3 Jenson Brooksby (USA) bt Nikoloz Basilashvili (GEO) 6-3, 6-1 Pedro Martinez (ESP) bt Christian Garin (CHI x27) 7-6 (7/2), 6-2 Roberto Bautista (ESP x15) bt Kamil Majchrzak (POL) 6-3, 6-3 Yoshihito Nishioka (JPN) bt Daniel Evans (GBR x24) 3-6, 6-4, 6-3 Aslan Karatsev bt Ugo Humbert (FRA) 7-5, 6-2 Hubert Hurkacz (POL x8) bt Arthur Rinderknech (FRA) 7-6 (7/5), 6-2 Alex De Minaur (AUS x25) bt Jordan Thompson (AUS) 6-2, 6-3 Taylor Fritz (USA x11) bt Mikhail Kukushkin (KAZ) 6-3, 5-7, 6-3 Tommy Paul (USA) bt Karen Khachanov 6-4, 3-6, 7-6 (7/3) Sebastian Korda (USA) bt Albert Ramos (ESP x32) 4-6, 7-6 (8/6), 6-3 Miomir Kecmanovic (SRB) bt Felix Auger-Aliassime (CAN x7) 6-4, 6-2 Women 3rd round Aliaksandra Sasnovich bt Irina Begu (ROM) 7-5, 6-7 (4/7), 6-4 Belinda Bencic (SUI x22) bt Heather Watson (GBR) 6-4, 6-1 Daria Gavrilova (AUS) bt Katerina Siniakova (CZE) 6-0, 1-0, retired Nuria Brancaccio (ITA) bt Anna Kalinskaya walkover Alison Riske (USA) bt Ann Li (USA) 6-2, 3-6, 6-3 Naomi Osaka (JPN) bt Karolina Muchova (CZE) walkoverDanielle Collins (USA x9) bt Vera Zvonareva 6-1, 6-4Ons Jabeur (TUN x8) bt Kaia Kanepi (EST) 6-3, 6-0