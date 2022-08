Tennis: ATP/WTA Washington Open results - 4th update

Washington, Aug 4 (UrduPoint / Pakistan Point News - 4th Aug, 2022 ) :results from Wednesday's third day of the ATP and WTA Washington Open (x denotes seed; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): Men 2nd rd Maxime Cressy (USA x13) bt Jack Sock (USA) 4-6, 6-4, 6-0 Holger Rune (DEN x9) bt Benot Paire (FRA) 6-3, 6-2 J.J.

Wolf (USA) bt Denis Shapovalov (CAN x6) 6-2, 6-7 (5/7), 6-3 Taylor Fritz (USA x3) bt Alexei Popyrin (AUS) 6-4, 6-3 Yoshihito Nishioka (JPN) bt Alex De Minaur (AUS x11) 3-6, 7-6 (8/6), 6-2 Frances Tiafoe (USA x10) bt Christopher Eubanks (USA) 6-3, 7-6 (7/2) Reilly Opelka (USA x4) bt Denis Kudla (USA) 6-7 (6/8), 6-4, 6-4 Grigor Dimitrov (BUL x5) bt Adrian Mannarino (FRA) 6-1, 3-6, 7-5 Sebastian Korda (USA) bt Sebastin Bez (ARG x12) 6-1, 6-4 Mikael Ymer (SWE) bt Aslan Karatsev (x15) 6-4, 3-6, 6-4 Emil Ruusuvuori (FIN) bt Hubert Hurkacz (POL x2) 6-4, 7-6 (7/3) Women 2nd rd Daria Saville (AUS) bt Jessica Pegula (USA x1) 7-5, 6-4 Rebecca Marino (CAN) bt Andrea Petkovic (GER) 6-3, 3-6, 6-1Anna Kalinskaya bt Simona Halep (ROM x3) 7-5, 2-0 retired, illnessKaia Kanepi (EST x6) bt Zhu Lin (CHN) 4-6, 6-4, 6-4