Tennis: ATP/WTA Washington Open results - collated

Washington, Aug 6 (UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Aug, 2022 ) :results from Friday's fifth day of the ATP and WTA Washington Open (x denotes seed; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): Men Quarter-finals Andrey Rublev (x1) bt J.J.

Wolf (USA) 6-2, 6-3 Yoshihito Nishioka (JPN) bt Daniel Evans (GBR x16) 7-6 (7/5), 4-6, 7-5 Nick Kyrgios (AUS) bt Frances Tiafoe (USA x10) 6-7 (5/7), 7-6 (14/12), 6-2 Mikael Ymer (SWE) bt Sebastian Korda (USA) 6-2, 5-7, 6-3 3rd rd Andrey Rublev (x1) bt Maxime Cressy (USA x13) 6-4, 7-6 (10/8) J.

J.

Wolf (USA) bt Holger Rune (DEN x9) 7-5, 4-6, 6-3 Frances Tiafoe (USA x10) bt Botic van de Zandschulp (NED x8) 4-6, 6-2, 6-3 Nick Kyrgios (AUS) bt Reilly Opelka (USA x4) 7-6 (7/1), 6-2 Sebastian Korda (USA) bt Grigor Dimitrov (BUL x5) 4-6, 6-1, 6-2 Women Quarter-finals Daria Saville (AUS) bt Rebecca Marino (CAN) 6-1, 7-5 Kaia Kanepi (EST x6) bt Anna Kalinskaya 6-7 (4/7), 6-4, 6-3 Wang Xiyu (CHN) bt Victoria Azarenka (x4) 6-1, 6-3 Liudmila Samsonova bt Emma Raducanu (GBR x2) 7-6 (8/6), 6-1 2nd rdVictoria Azarenka (x4) bt Tereza Martincova (CZE) 7-6 (9/7), 6-2