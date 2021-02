Tennis: Australian Open results

Melbourne, Feb 8 (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Feb, 2021 ) :results from day one of the Australian Open at Melbourne Park on Monday: Men's singles 1st round Reilly Opelka (USA) bt Lu Yen-hsun (TPE) 6-3, 7-6 (7/2), 6-3 Stan Wawrinka (SUI x17) bt Pedro Sousa (POR) 6-3, 6-2, 6-4 Milos Raonic (CAN x14) bt Federico Coria (ARG) 6-3, 6-3, 6-2 Adrian Mannarino (FRA x32) bt Dennis Novak (AUT) 6-2, 6-4, 7-6 (7/2) Women's singles 1st round Venus Williams (USA) bt Kirsten Flipkens (BEL) 7-5, 6-2 Rebecca Marino (CAN) bt Kimberly Birrell (AUS) 6-0, 7-6 (11/9) Zarina Diyas (KAZ) bt Tamara Zidansek (SLO) 6-2, 7-5 Caroline Garcia (FRA) bt Polona Hercog (SLO) 7-6 (8/6), 6-3 Naomi Osaka (JPN x3) bt Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 6-1, 6-2 Nina Stojanovic (SRB) bt Irina Begu (ROM) 6-3, 6-4Serena Williams (USA x10) bt Laura Siegemund (GER) 6-1, 6-1Camila Giorgi (ITA) bt Yaroslava Shvedova (KAZ) 6-3, 6-3