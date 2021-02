Tennis: Australian Open results

(@ChaudhryMAli88)

Melbourne, (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Feb, 2021 ) :results from Day 5 of the Australian Open at Melbourne Park on Friday: Men's singles 3rd rd Dusan Lajovic (SRB x23) bt Pedro Martinez (ESP) 6-7 (6/8), 7-5, 6-1, 6-4 Alexander Zverev (GER x6) bt Adrian Mannarino (FRA x32) 6-3, 6-3, 6-1 Grigor Dimitrov (BUL x18) bt Pablo Carreno-Busta (ESP x15) 6-0, 1-0 abandon Aslan Karatsev (RUS) bt Diego Schwartzman (ARG x8) 6-3, 6-3, 6-3 Women's singles 3rd rd Hsieh Su-wei (TPE) bt Sara Errani (ITA) 6-4, 2-6, 7-5 Marketa Vondrousova (CZE x19) bt Sorana Cirstea (ROM) 6-2, 6-4 Garbine Muguruza (ESP x14) bt Zarina Diyas (KAZ) 6-1, 6-1 Naomi Osaka (JPN x3) bt Ons Jabeur (TUN x27) 6-3, 6-2 Aryna Sabalenka (BLR x7) bt Ann Li (USA) 6-3, 6-1 Serena Williams (USA x10) bt Anastasia Potapova (RUS) 7-6 (7/5), 6-2Simona Halep (ROM x2) bt Veronika Kudermetova (RUS x32) 6-1, 6-3afp