Tennis: Australian Open results

Melbourne, (UrduPoint / Pakistan Point News - 20th Jan, 2022 ) :results from Day 4 of the Australian Open Grand Slam tennis tournament at Melbourne Park on Thursday: Men's singles 2nd round Andrey Rublev (RUS x5) bt Ricardas Berankis (LTU) 6-4, 6-2, 6-0 Marin Cilic (CRO x27) bt Norbert Gombos (SVK) 6-2, 6-3, 3-6, 7-6 (8/6) Daniel Evans (GBR x24) bt Arthur Rinderknech (FRA) walkover Christopher O'Connell (AUS) bt Diego Schwartzman (ARG x13) 7-6 (8/6), 6-4, 6-4 Maxime Cressy (USA) bt Tomas Machac (CZE) 6-1, 3-6, 6-1, 7-6 (7/5) Women's singles 2nd round Clara Tauson (DEN) bt Anett Kontaveit (EST x6) 6-2, 6-4 Danielle Collins (USA x27) bt Ana Konjuh (CRO) 6-4, 6-3 Elise Mertens (BEL x19) bt Irina Begu (ROM) 6-3, 6-2 Alize Cornet (FRA) bt Garbine Muguruza (ESP x3) 6-3, 6-3 Iga Swiatek (POL x7) bt Rebecca Peterson (SWE) 6-2, 6-2 Sorana Cirstea (ROM) bt Kristina Kucova (SVK) 6-2, 6-4 Anastasia Pavlyuchenkova (RUS x10) bt Samantha Stosur (AUS) 6-2, 6-2Marketa Vondrousova (CZE x31) bt Liudmila Samsonova (RUS) 6-2, 7-5Aryna Sabalenka (BLR x2) bt Xinyu Wang (CHN) 1-6, 6-4, 6-2