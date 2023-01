Tennis: Australian Open results

Melbourne, (UrduPoint / Pakistan Point News - 16th Jan, 2023 ) :results from Day 1 of the Australian Open Grand Slam tennis tournament at Melbourne Park on Monday: Men's singles 1st round Yosuke Watanuki (JPN) bt Arthur Rinderknech (FRA) 6-3, 6-3, 6-2 Women's singles 1st round Cristina Bucsa (ESP) bt Eva Lys (GER) 2-6, 6-0, 6-2 Bianca Andreescu (CAN) bt Marie Bouzkova (CZE x25) 6-2, 6-4 Emma Raducanu (GBR) bt Tamara Korpatsch (GER) 6-3, 6-2 Cori Gauff (USA x7) bt Katerina Siniakova (CZE) 6-1, 6-4 Jessica Pegula (USA x3) bt Jaqueline Cristian (ROM) 6-0, 6-1Olivia Gadecki (AUS) bt Polina Kudermetova (RUS) 7-5, 6-1Marta Kostyuk (UKR) bt Amanda Anisimova (USA x28) 6-3, 6-4