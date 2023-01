Tennis: Australian Open results - 1st update

Melbourne, (UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Jan, 2023 ) :results from Day 3 of the Australian Open Grand Slam tennis tournament at Melbourne Park on Wednesday: Men's singles 2nd round Mackenzie McDonald (USA) bt Rafael Nadal (ESP x1) 6-4, 6-4, 7-5 Jannik Sinner (ITA x15) bt Tomas Etcheverry (ARG) 6-3, 6-2, 6-2 Felix Auger-Aliassime (CAN x6) bt Alex Molcan (SVK) 3-6, 3-6, 6-3, 6-2, 6-2 Women's singles 2nd round Iga Swiatek (POL x1) bt Camila Osorio (COL) 6-2, 6-3 Jessica Pegula (USA x3) bt Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-2, 7-6 (7/5)Anhelina Kalinina (UKR) bt Petra Kvitova (CZE x15) 7-5, 6-4Maria Sakkari (GRE x6) bt Diana Shnaider (RUS) 3-6, 7-5, 6-3